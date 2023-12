Maior vencedor do Brasileirão, Palmeiras amplia vantagem sobre os rivais; veja ranking de títulos 

Palestra tem quatro conquistas a mais em relação a Santos e Flamengo, rivais que colecionam oito taças cada

JOCELEO VENÂNCIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras conquistou o Brasileirão pela 12ª vez



O Palmeiras abriu vantagem sobre seus concorrentes na briga pelo posto de maior vencedor do Campeonato Brasileiro. Com o título assegurado na temporada 2023, o Verdão alcançou o 12º troféu de sua história na principal competição nacional – o clube também já ganhou as edições de 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022. Agora, o Palestra tem quatro conquistas a mais em relação a Santos e Flamengo, rivais que colecionam oito taças cada. Corinthians (7) e São Paulo (6) fecham o grupo dos cinco maiores vencedores. Abaixo, veja todos campeões do Brasileirão. A lista, vale ressaltar, engloba os títulos unificados da Taça Brasil, do Robertão e do Torneio dos Campeões de 1937.

Confira o ranking de campeões:

1) Palmeiras – 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

2) Santos – 8 títulos (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)

2) Flamengo – 8 títulos (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020)

4) Corinthians – 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

5) São Paulo – 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

6) Cruzeiro – 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)

6) Fluminense – 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)

6) Vasco – 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)

9) Atlético-MG – 3 títulos (1937, 1971 e 2021)

9) Internacional – 3 títulos (1975, 1976 e 1979)

10) Bahia – 2 títulos (1959 e 1988)

10) Botafogo – 2 títulos (1968 e 1995)

10) Grêmio – 2 títulos (1981 e 1996)

14) Athletico-PR – 1 título (2001)

14) Coritiba – 1 título (1985)

14) Guarani – 1 título (1978)

14) Sport – 1 título (1987)