Palmeiras consegue liberação imediata de Dudu e Pedrão

Dudu está liberado para voltar a jogar pelo Palmeiras



O Palmeiras anunciou na tarde desta sexta-feira, 2, que, através de seu departamento jurídico, conseguiu a liberação imediata do atacante Dudu e do zagueiro Pedrão junto à Fifa. Desta forma, a dupla está liberada para atuar nas partidas do Verdão válidas pelo Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América, as únicas competições em que o time ainda compete nesta temporada. “É com grande satisfação que informamos que o Palmeiras, através do seu Departamento Jurídico, conseguiu a liberação imediata de Dudu e Pedrão junto à FIFA”, informou.

Emprestados, Dudu e Pedrão retornaram ao clube alviverde, mas poderiam ser inscritos nas competições somente em 1º de agosto, quando a janela de transferências europeia abre. Com o pedido aceito pela Fifa, ambos já estão à disposição da equipe treinada por Abel Ferreira, que volta a campo neste domingo, 4, para enfrentar o Sport, pela nona rodada do Brasileirão. Resta saber, agora, a condição física da dupla, que está treinando na Academia de Futebol desde a última quinta-feira.

