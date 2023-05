Palmeiras decreta luto e lamenta morte de Gustavo Magliocca, coordenador médico do clube

Funcionário do Alviverde há dez anos, Magliocca lutava contra um câncer do cérebro desde 2020

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Médico do Palmeiras, Gustavo Magliocca lutava contra um câncer no cérebro desde 2020



O Palmeiras se pronunciou na tarde desta quarta-feira, 3, lamentando a morte de Gustavo Magliocca, coordenador médico do clube. Através das redes sociais, o Verdão valorizou o trabalho do profissional, um dos responsáveis pela implementação do Núcleo de Saúde e Performance, batizado recentemente com o seu nome. “Transformou a lealdade em padrão e deixou um legado de amor ao clube que perdurará para sempre em nossos corações”, diz um trecho do texto. Funcionário do Alviverde há dez anos, Magliocca lutava contra um câncer do cérebro desde 2020.

Leia a nota do Palmeiras na íntegra:

A Sociedade Esportiva Palmeiras está de luto pelo falecimento, nesta quarta-feira (3), do dr. Gustavo Magliocca, nosso coordenador médico e um dos responsáveis pela implementação do Núcleo de Saúde e Performance, batizado recentemente com o seu nome.

Mais do que um grande profissional, nos despedimos hoje de um grande amigo que, em dez anos de trabalho dedicados ao Alviverde, transformou a lealdade em padrão e deixou um legado de amor ao clube que perdurará para sempre em nossos corações.

Manifestamos nossas sinceras condolências à família do dr. Magliocca, à qual permanecemos unidos neste momento de tristeza e saudade.