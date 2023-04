Após clássico, Róger Guedes invade vestiário de arbitragem para reclamar sobre gol

Camisa 10 cobrou o árbitro Wilton Pereira Sampaio que creditou possível gol dele para Piquerez

Róger Guedes não gostou nada do árbitro Wilton Pereira Sampaio não creditar o gol do Corinthians, na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, para ele. O camisa 10 cobrou escanteio e a bola foi para o gol, mas a arbitragem deu o gol contra de Piquerez durante o jogo. Em entrevista pós-jogo, Róger Guedes soltou o verbo. “Se ele deu gol contra ele é um brincalhão. Pra mim esse juiz é um dos piores”, disse o jogador irritado. Logo depois, o árbitro Wilton Pereira Sampaio escreveu na súmula que o corintiano entrou no vestiário da arbitragem, no Allianz Parque, sem autorização, e foi cobrar que o gol fosse creditado a ele. Depois ele teria saído sem falar mais nada. Na súmula ainda consta que o gol foi contra. No Instagram, Guedes comemorou o gol.