Palmeiras defende tabu de quatro anos sem perder para o Santos; veja retrospecto

O último triunfo do Alvinegro praiano no clássico ocorreu 9 de outubro de 2019, quando Jorge Sampaoli era o treinador da equipe da Baixada Santista

Santos e Palmeiras se enfrentam a partir das 21 horas (de Brasília) deste sábado, 20, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda invicto na competição, o Verdão tentará defender um tabu diante do Peixe. Nos últimos 11 confronto entre os rivais, o Alviverde levou a melhor em nove confrontos e empatou os outros dois. Nas última oito partidas, inclusive, a equipe de Abel Ferreira deixou o campo com vitórias. O último triunfo do Alvinegro praiano no clássico ocorreu 9 de outubro de 2019, quando Jorge Sampaoli era o treinador da equipe da Baixada Santista. Na época, os palmeirenses ainda eram liderados por Mano Menezes. Abaixo, confira todos os jogos do tabu.

Confira o retrospecto de Palmeiras x Santos desde 2020:

2020: Santos 0 x 0 Palmeiras – Paulistão (Pacaembu)

2020: Palmeiras 2 x 1 Santos – Brasileirão (Morumbi)

2020: Santos 2 x 2 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

2021: Palmeiras 1 x 0 Santos – Libertadores (Maracanã)

2021: Palmeiras 3 x 2 Santos – Paulistão (Allianz Parque)

2021: Palmeiras 3 x 2 Santos – Brasileirão (Allianz Parque)

2021: Santos 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

2022: Palmeiras 1 x 0 Santos – Paulistão (Allianz Parque)

2022: Santos 0 x 1 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

2022: Palmeiras 1 x 0 Santos – Brasileirão (Allianz Parque)

2023: Palmeiras 3 x 1 Santos – Paulistão (Morumbi)

Como foi a última vitória do Santos sobre o Palmeiras

SANTOS 2 X 0 PALMEIRAS

Santos: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Tailson (Lucas Venuto), Marinho e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Zé Rafael); Willian, Dudu e Luiz Adriano (Carlos Eduardo). Técnico: Mano Menezes

Gols: Gustavo Henrique (13’/1ºT) e Marinho (16’/1ºT)

Cartões amarelos: Sánchez (Santos); Felipe Melo e Carlos Eduardo (Palmeiras)

Cartão vermelho: Willian (Palmeiras)

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Público: 11.408 pagantes

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)