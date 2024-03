Palmeiras derrota Botafogo-SP por 1 a 0 e garante melhor campanha do Campeonato Paulista

Equipe de Abel Ferreira aguarda para saber quem será o seu adversário nas quartas de final; disputa está entre Ponte Preta e Água Santa

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony comemora gol marcado durante partida entre Palmeiras e Botafogo-SP válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista



O Palmeiras derrotou neste sábado, 9, o Botafogo-SP por 1 a 0 e garantiu a melhor campanha geral do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira, que já entrou em campo classificada para as quartas de final, agora aguarda para saber quem será o seu adversário no mata a mata, que pode ser aPonte Preta ou Água Santa, com quem fez a final no ano passado. No jogo, quem teve as melhores chances e levou mais sustos ao gol foi o Botafogo, que logo ao primeiro minuto exigiu que o goleiro Weverton trabalhasse para evitar que a equipe paulistana abrisse o placar em um bom chute de Alex Sandro. A movimentação e tentaivas de chegar ao gol permaneceu com a equipe do Botafogo que teve outras boas oportunidades de marcar, mas parou nas mãos do goleiro palmeirense.

Após essa pressão inicial dos botafogueneses, aos 20 minutos o Palmeiras começou a esboçar uma reação e procurou mais o gol, chegando bem perto de marcar com Anibal Moreno, mas seguindo os passos de Weverton, o goleiro Michael agarava todas as bolas que vinham em sua direção. Desde os 37 minutos, o Botafogo-SP precisou se reorganizar, porque perdeu o jogador Matheus Costas que foi expulso após puxar a camisa de Rony, que era o último homem palmeirense e tinha chances claras de gol. No final do primeiro tempo, o Rafael Veiga teve um dende quedrado após receber um empurrão. Mesmo com um a menos o Botafogo-SP conseguiu se defender e levou o jogo para o intervalo empatado.

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras estava melhor em campo, buscando mais o gol e até mesmo levando perigo. Mas o gol mesmo só saiu aos 23 minutos. Após um cruzamento de Mike, Rony cabeceou e marcou para o alviverde, deixando o time à frente do placar. Com o resultado, a equipe de Abel só administrou o placar. O time até chegou algumas outras vezes ao gol, mas sem grandes chances para marcar. O Botafogo-SP, por sua vez, com um a menos e atrás do placar, só se defendeu. Foram poucas as oportunidades que teve de chegar ao gol de Weverton, algo diferente do que fazia no primeiro tempo.

O Botafog-SP está no grupo D, o mesmo do São Paulo. Apesar de não ter ninguém classificado neste grupo, a equipe não tem mais chance de clasisficação, pois soma 12 pontos, enquanto os demais tem 19 (São Paulo e Novorizontino) e 18 (São Bernardo). Com essa derrota, o Botafogo-SP se despede do Campeonato Paulista de 2024, mas está garantido da competição de 2025.