Palmeiras derrota Santos por 2 a 1 no primeiro clássico do Paulistão

Resultado fez o time da vila perder a invencibilidade, enquanto a equipe de Abel Ferreira segue com resultados positivos

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flaco López jogador do Palmeiras comemora seu gol durante partida contra o Santos no estádio Arena Allianz Parque pelo campeonato Paulista 2024



O Palmeiras derrotou o Santos neste domingo, 28, por 2 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Está foi a primeira derrota do time da vila, que vinha de uma sequência de duas vitórias. A equipe de Abel Ferreira, por sua vez, ainda não perdeu na competição e somou sua segunda vitória. O primeiro tempo da partida não teve gols, mas isso mudou logo no começo da etapa seguinte. Aos três minutos, Rapahel Veiga, abriu o placar para o time da casa. Este foi o quarto gol que o jogador marcou na competição em apenas três partidas, o que o manteve como o artilheiro do Estadual até o momento. O Santos tentava, mas quem dominava o jogo era o Palmeiras, que aos 16 minutos encontrou o caminho para ampliar ainda mais a partida. Roni achou Flaco López que enfiou a bola para o fundo do gol. Atrás do placar, o Santos ainda precisou sofrer com a perda do camisa 10 Giuliano, que se machucou. Quando o jogo se encaminhava para o final e parecia que o Santos não marcaria, Otero mudou o resultado e não deixou o time da vila sair da partida sem ter feito nenhum gol. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, 31, diante do Bragantino. Já o Santos enfrenta o Água Santa, também na quarta.