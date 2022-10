São Paulo registra primeira morte por varíola dos macacos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Estado tem 3.861 casos da doença registrados; vítima tinha ‘diversas comorbidades’ e estava internada desde 1º de agosto

CDC/Brian W.J. Mahy/Divulgação via REUTERS Varíola dos macacos já está presente em mais de 20 países



O Estado de São Paulo registrou a primeira morte por varíola dos macacos. A morte foi confirmada nesta quarta-feira, 12 pela Secretaria Estadual de Saúde. A pasta afirma que o paciente tinha 26 anos, vivia na capital e estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde o dia 1º de agosto. A secretaria diz ainda que ele possuía diversas comorbidades e passava por tratamento com antirretrovirais indicados para uso em pacientes graves. Segundo dados mais recentes, São Paulo tem 3.861 casos confirmados da doença, mostrando uma redução no contágio nas últimas semanas. Atualmente, a varíola dos macacos é tratada como uma emergência de saúde pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O vírus da doença, que é da mesma família da varíola, não tem ligação com os animais, sendo transmitido entre pessoas e, no atual surto, a maior parte da transmissão se dá através de contato íntimo e sexual.