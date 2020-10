Palmeiras desiste da contratação de Miguel Ángel Ramírez; veja detalhes

Confira o verdadeiro motivo do treinador espanhol não ter acertado com o Verdão

REUTERS/Jorge Adorno Miguel Ángel Ramírez é o treinador do Independiente del Valle



O Palmeiras não vai fechar com o espanhol Miguel Ángel Ramírez. Após conversas nos últimos dois dias no Equador, a diretoria do Alviverde desistiu de contratar o atual comandante do Independiente del Valle. De acordo com informações confirmadas pelo repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, a cúpula palmeirense gostaria de técnico “para ontem”, enquanto o treinador só aceitaria assumir a equipe brasileira em dezembro, dependendo do desempenho do Del Valle no Campeonato Equatoriano. Desta forma, o Verdão segue em busca de um substituto para Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido após uma má sequência no Brasileirão.

O Palmeiras acertou salários, impostos e duração de contrato com o Ramírez, que aprovou o planejamento apresentado pelo clube brasileiro. “Ele gostou do projeto, mas entendia que deveria vir apenas no final dos campeonatos que estivesse disputando. Palmeiras considerou que não seria possível”, confirmou a assessoria do Verdão à reportagem do site da Jovem Pan.

Sem Ramírez, o Palmeiras volta a estaca zero na busca por um treinador, mas a ideia é manter a busca por um estrangeiro. Nomes como dos argentinos Gabriel Heinze, do Defensa y Justicia, e Guillermo Schelotto, do Los Angeles Galaxy, são comentados. Guto Ferreira, do Ceará, e Rogério Ceni, do Fortaleza, também são especulados. Enquanto isso, o time segue sendo comandado pelo auxiliar técnico Andrey Lopes. Nesta quarta-feira, 21, o time recebe o Tigre-ARG, no Allianz Parque, em seu último confronto da fase de grupos da Libertadores – o Verdão já está garantido nas oitavas de final do torneio.