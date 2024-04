Palmeiras e Flamengo fazem jogo fraco e ficam no empate sem gols

Resultado mantém o tabu que os cariocas tem sobre o alviverde, que não conseguem vencer o rubro-negro no Brasileirão desde 2017

JEFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras x Flamengo - Endrick em partida entre Palmeiras x Flamengo em jogo valido pela 3° rodada do brasileirao 2024 realizado no Allianz Parque, Sao Paulo



O Palmeiras recebeu neste domingo (21) o Flamengo, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo bem abaixo para os dois times mais ricos do Brasil e que vem dominando os campeonatos, as equipes ficaram no empate sem gols. O resultado mantém o tabu que os cariocas tem sobre o alviverde, que não conseguem vencer o rubro-negro no Brasileirão desde 2017. O empate em casa é mau negócio para o time de Abel Ferreira, que soma quatro prontos na competição, vinha de derrota para o Inter e ainda não venceu na condição de mandante. A equipe comandada por Tite tem sete pontos, continua invicta e se coloca entre os líderes. O líder, o momento, é o Red Bull Bragantino.

Coletivamente, o Palmeiras foi competente em sua proposta de segurar o Flamengo, marcando pressão e impedindo que os principais talentos do rival jogassem. Arrascaeta, principalmente, foi seguido e marcado de perto sempre por dois ou três palmeirenses. Acontece que, individualmente, a maioria do time de Abel Ferreira jogou mal. Abusou nos erros de passes, lançamentos e finalizações. Até domínios fáceis a maior parte dos palmeirenses errou. O jovem fenômeno Endrick, a grande esperança de produzir algo diferente, esteve em tarde sem inspiração.

O clássico entre os clubes mais ricos e mais vencedores do País nos últimos anos melhorou consideravelmente à medida que o desgaste físico dos atletas foi deixando o jogo mais aberto na etapa final. Tite lançou mão dos craques que haviam deixado no banco. Colocou Gerson, De La Cruz e Pedro, que começaram entre os reservas pensando no duelo do meio de semana contra o Bolívar, na altitude de La Paz, e os visitantes melhoraram. Com poucos passes, conseguiam chegar à área adversária. Abel demorou para apostar em Lázaro e Estêvão, dois jovens jogadores criativos e capazes de encontrar soluções diante de uma defesa tão forte como a rival rubro-negro. Os dois garotos jogaram pouco tempo e não conseguiram alterar o placar. Aníbal Moreno até foi às redes, mas o volante argentino estava impedido quando cabeceou para o gol.

*Com informações do Estadão Conteúdo