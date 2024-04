Franz Beckenbauer será homenageado pelos torcedores do Bayern de Munique com estátua de bronze

Astro alemão morreu em janeiro deste ano aos 78 anos; peça será posta na esplanada que dá acesso à Allianz Arena, estádio do clube bávaro

Reprodução/Instagram /@franzbeckenbauer Fran Beckenbauer durante a Copa do Mundo no México em 1986



A associação de torcedores do Bayern de Munique anunciou neste domingo (21) que o lendário astro alemão Franz Beckenbauer, falecido em janeiro aos 78 anos, será homenageado com uma estátua de bronze na esplanada que dá acesso à Allianz Arena, estádio do clube bávaro. A estátua do ‘Kaiser Franz’ terá uma escala de 1,5, o equivalente a cerca de 2,70 metros de altura. Ela será instalada sobre uma base em forma de losango da bandeira da Baviera e ficará ao lado de outra estátua, em homenagem a Gerd Müller , maior artilheiro da história do Bayern, que faleceu em agosto de 2021 aos 75 anos. A iniciativa visa eternizar a memória de dois ícones do clube, que deixaram um legado inestimável no futebol alemão e mundial.

*Reportagem produzida com auxílio de IA