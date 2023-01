Palmeiras e São Paulo empatam sem gols no primeiro Choque-Rei do ano

Tricolor segue líder do grupo B e Verdão também está na ponta, parcialmente, do grupo D

VICTOR MONTEIRO /UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Primeiro Choque-Rei do ano ocorreu na tarde deste domingo, 22, no Allianz Parque



Palmeiras e São Paulo empataram sem gols na tarde deste domingo, 22, no Allianz Parque, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2023. Com o resultado, o Tricolor segue como líder do grupo B, com 5 pontos – uma vitória e dois empates. O Verdão também segue parcialmente na ponta do grupo D, com 5 pontos – uma vitória e dois empates. Isso porque o São Bernardo, que tem 4 pontos, joga às 18h30 deste domingo, contra o Santos e pode ultrapassar o Alviverde. Outro time que também pode subir na chave é o Santo André, que tem 3 pontos, e joga às 20h30 contra a Ferroviária. Sobre o clássico deste domingo, faltou emoção. Mais de 40 mil torcedores palmeirenses estiveram presentes no Allianz Parque. Os donos da casa foram mais incisivos, mas pararam no sistema defensivo do Tricolor.