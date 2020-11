Palmeiras empata com o Ceará e está na semi da Copa do Brasil

Mesmo com o empate, o Verdão se classificou e enfrentará o vencedor do confronto entre Internacional e América-MG

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Palmeiras comemorando um dos gols do Verdão.



O Palmeiras teve uma semana difícil. Depois de 15 testes positivos para a Covid-19 entre atletas, comissão técnica e dirigentes, a equipe precisou entrar em campo nesta quarta-feira, 18, com muitos desfalques para enfrentar o Ceará nas quartas de final da Copa do Brasil. Apesar das dificuldades, o time de Abel Ferreira não decepcionou e conquistou a vaga com um empate em 2 a 2, dois gols de Raphael Veiga ainda no primeiro tempo. A equipe tinha vencido o jogo de ida no Allianz Parque por 3 a 0 e não precisava de muito para confirmar a vaga para a próxima fase na Arena Castelão. Mais postado na defesa e com tranquilidade, o Palmeiras teve menos posse de bola, porém foi mais efetivo. Aos 28 minutos o árbitro marcou pênalti em cima de Raphael Veiga. O próprio converteu e abriu o placar. Nos acréscimos, Veiga marcou mais um, dessa vez de letra e deixou a equipe alviverde em maior vantagem.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Vinícius diminuiu para os donos da casa. O Vozão se empolgou no ataque e marcou mais um com Tiago Pagnussat, empatando a partida. Aos 32 minutos, o Ceará teve um pênalti a seu favor, mas, após a ação do VAR, a penalidade foi anulada. Apesar do resultado, o Palmeiras avançou (agregado 5 a 2) e se junta ao Grêmio entre as equipes já classificadas. De acordo com o chaveamento feito pela CBF, a equipe paulista enfrentará o vencedor de Internacional x América-MG (América venceu o primeiro jogo por 1 a 0) na próxima fase. Já os gaúchos encaram o ganhador de São Paulo x Flamengo (São Paulo venceu a ida por 2 a 1).