‘Estou cansado de ser sempre o problema no Barcelona’, reclama Messi

Declaração é resposta a Eric Olhats, ex-empresário de Antoine Griezmann, que acusou o craque argentino de controlar tudo na equipe catalã e de não ter visto com bons olhos a contratação do atacante francês

Julio Muñoz/EFE Lionel Messi disse estar cansado de ser acusado de responsável pelos problemas do Barcelona



Lionel Messi demonstrou nesta quarta-feira, 18, ao voltar à Espanha depois de ter servido à seleção da Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, sua insatisfação com o momento vivido pelo Barcelona e deu a entender que se sente como o centro do que acontece de negativo no clube catalão. “Estou cansado de ser sempre o problema em tudo no clube”, afirmou o camisa 10 no saguão do aeroporto de El Prat.

A declaração é, possivelmente, uma resposta às palavras do agente Eric Olhats, ex-empresário de Antoine Griezmann, que recentemente acusou o ídolo argentino de controlar tudo na equipe catalã e de não ter visto com bons olhos a contratação do atacante francês, ocorrida em agosto do ano passado. Messi também já foi acusado de criar ‘intrigas’ no vestiário e armar contra técnicos que ele não concordava, como Quique Setién.

*com informações da EFE