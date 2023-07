Palmeiras empata sem gols com o Internacional e mantém jejum no Brasileirão 

Equipe de Abel Ferreira não vence há cinco jogos e se afastou do G4; resultado deste domingo se deve aos goleiros John e Weverton que tiveram boas atuações

DONALDO HADLICH /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO zagueiro Gustavo Gomez, da equipe do Palmeiras, na partida ente Internacional e Palmeiras, valida pela 15 a. rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2023, no estadio Beira Rio, em Porto Alegre



Palmeiras e Internacional empataram sem gols neste domingo, 16, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Abel Ferreira chega há cinco jogos sem vencer na competição e se afasta do G4. 41 mil torcedores enfrentaram o frio e foram prestigiar o jogo no Beira-Rio. A equipe colorada foi melhor na primeira etapa. O início do primeiro viu um jogo travado, com chances desperdiçadas para ambos os lados. As defesas das equipes estavam bem postadas e travavam o avanço das equipes. No segundo tempo, o Internacional foi superado pelo alviverde. Mas nenhuma das atuações foram de brilhar os olhos, tanto que as vaias ao final da partida indicam o jogo monótono produzido por ambas as equipes. O empate deste domingo se deve aos goleiros John e Weverton que tiveram boas atuações. O Palmeiras, que não contou com Dudu e Rony, fez mais uma partida burocrática e sem inspiração, mantendo a má fase que o clube tem vivido. Com 25 pontos, a equipe está na sexta colocação. Já o Inter se mantém no meio da tabela e, com seus 22 pontos, se encontra em 11º lugar. O técnico Mano Menezes escalou o equatoriano Enner Valencia. O atleta fez a sua estreia no Beira-Rio pela equipe gaúcha e foi aplaudido de forma efusiva pela torcida colorada. Mano, no entanto, foi vaiado.