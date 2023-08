Palmeiras estreia avião de Leila Pereira em viagem para o Rio de Janeiro 

Como ainda não possui autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para comercializar voos, a mandatária bancará todas as despesas da viagem

Reprodução/Instagram/@leilapereira Leila Pereira comprou um avião para o Palmeiras



O Palmeiras estreou o avião comprado pela presidente Leila Pereira na tarde desta sexta-feira, 4, com uma viagem para o Rio de Janeiro, onde o time enfrentará o Fluminense – o jogo acontecerá às 21 horas deste sábado, no Maracanã, pela 18ª rodada Campeonato Brasileiro. A primeira viagem da deleção palmeirense com a aeronave começou às 16h (de Brasília) e partiu de Sorocaba, cidade localizada a pouco mais de 90 km da capital paulista, onde fica um dos hangares da empresa, a Placar Linhas Aereas. Como ainda não possui autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para comercializar voos, a mandatária bancará todas as despesas das viagens – o voo de volta da capital fluminense irá pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A aeronave comporta 114 passageiros, mas foi adaptada para dar mais espaço aos funcionários do Palmeiras, ficando com 98 assentos. O objetivo da iniciativa, segundo Leila Pereira, é agilizar a locomoção de toda delegação em meio a maratona de jogos do calendário do futebol brasileiro. “Essa aeronave ela cabe 114 passageiros, tiramos alguns bancos para ficar mais confortável para que o atleta já venha fazendo recuperação e tudo o que precisa, isso influencia na performance. Vamos fazer o que for para que o atleta venha se recuperando, além do tempo é a recuperação do atleta, alimentação e todos os tratamentos”, disse a presidente. Segundo o Palmeiras, é esperada uma redução entre 60% e 70% de seus custos com fretamento de avião.