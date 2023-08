Palmeiras vence o Atlético-MG por 1 a 0 e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Raphael Veiga marcou o único gol da partida no Mineirão; partida da volta será em 9 de agosto

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Veiga marcou o único gol da vitória do Palmeiras



Pela terceira vez seguida, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam em uma fase de mata-mata da Libertadores e o time paulista venceu por 1 a 0. Desta vez as equipes se encontram nas oitavas de final e o primeiro jogo do duelo brasileiro aconteceu nesta quarta-feira, 2, no Mineirão. Passando por um momento difícil na temporada, o Galo tentou ter mais controle de bola, mas foi o Verdão quem saiu na frente. Aos 29 minutos, Raphael Veiga chutou da entrada da área e abriu o placar. No segundo tempo, o Atlético voltou melhor e foi mais ao ataque. Weverton chegou a salvar uma bola em cima da linha. No entanto, a equipe da casa ainda tinha dificuldades de finalização e o jogo terminou 1 a 0. No próximo dia 9 acontece o jogo de volta no Allianz Parque.