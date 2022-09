Palmeiras expulsa 200 torcedores que usavam programa de sócios para praticar cambismo 

Em comunicado, a diretoria palmeirense informou também que, antes da partida diante do Athletico-PR, pela semifinal da Libertadores, dezenas de entradas foram apreendidas com cambistas

Reprodução/Fabio Menotti/Palmeiras A presidente Leila Pereira (centro) recebeu os delegados Percival Alcântara (à esquerda) e Cesar Saad na Academia de Futebol



O Palmeiras anunciou na tarde desta sexta-feira, 9, que identificou e expulsou 200 torcedores que estavam usando o programa de sócios “Avanti” para praticar cambismo nos jogos disputados no Allianz Parque. Em comunicado, a diretoria palmeirense informou que, antes da partida diante do Athletico-PR, pela semifinal da Libertadores, dezenas de entradas foram apreendidas com cambistas que atuavam nas cercanias do estádio. Segundo a nota, o Alviverde vai solicitar à Polícia Civil, por meio do DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva), instauração de inquérito com o objetivo de ampliar a investigação sobre essa prática ilegal. “Estamos empenhados em resolver este problema, que não é somente do Palmeiras, mas de todos os grandes clubes do futebol brasileiro”, disse a presidente Leila Pereira. “Já encaminhamos à polícia todas as informações que colhemos até o momento. Ao mesmo tempo, seguimos trabalhando em soluções tecnológicas para acabar com esta prática irregular, que tantos transtornos vêm causando ao nosso torcedor”, completou.