Abel Ferreira fala em ‘cicatrizes’ e ’13 finais’ em discurso após eliminação do Palmeiras; assista

Reprodução/TV Palmeiras Abel Ferreira discursando para os jogadores do Palmeiras



Abel Ferreira discursou para jogadores e funcionários do Palmeiras após a eliminação na Copa Libertadores da América, diante do Athletico-PR, em pleno Allianz Parque. Em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, na noite da última quarta-feira, 7, o técnico aparece reclamando da arbitragem mais uma vez e cita o surgimento de algumas “cicatrizes” nesta temporada. Além da queda no torneio continental, o português também questiona a forma como o Verdão foi eliminado para o São Paulo, nas oitavas de final da Copa do Brasil. “Não conheço nenhum guerreiro que não tenha cicatrizes, e está é mais uma este ano. Uma na Copa (do Brasil), pela forma como foi, e hoje da forma como foi”, iniciou Abel Ferreira em vídeo divulgado hoje pelo Palmeiras.

Para Abel Ferreira, o Palmeiras precisa se reerguer o mais rápido possível e disputar as 13 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro como se fossem “finais”. Líder do torneio nacional, o Alviverde tem sete pontos de vantagem para o segundo colocado Flamengo. “Temos 13 finais até o fim, com essa atitude. 13 finais até o fim. É isso que vocês têm que meter nas vossas cabeças”, disse o português, se referindo às rodadas restantes do Brasileirão. “Só temos uma obrigação: cada um dar o melhor que sabe e pode na sua função. Não peço mais nada. Essa a nossa única obrigação enquanto equipe, que mantenham-se juntos em todo o tempo”, acrescentou o técnico palmeirense.