Palmeiras faz campanha para gol de Veiga na Libertadores concorrer ao Puskás

Fifa repercutiu nas redes sociais o golaço do meio-campista contra o Independiente Petrolero, no Allianz Parque

Reprodução/ Twitter @Palmeiras Raphael Veiga marcou golaço em goleada do Palmeiras na Libertadores



A goleada do Palmeiras contra o Independiente Petrolero, pela Copa Libertadores, continua rendendo. Na tarde desta quarta-feira, 13, o perfil da FIFA repostou o golaço marcado por Raphael Veiga no Allianz Parque nesta terça. O camisa 23 acertou um voleio direto na gaveta do goleiro Arancibia, para marcar o sétimo gol do alviverde no jogo. Na postagem a entidade máxima do futebol escreveu: “Isso poderia estar na próxima lista do Puskás“? O perfil oficial do Palmeiras respondeu com a hashtag #VeigaNoPuskas que começou a ser compartilhada pela torcida nas redes sociais. O prêmio Puskás é entregue ao jogador que marca o gol mais bonito da temporada. Desde 2009, quando foi criado, dois brasileiros já foram premiados: Neymar, em 2011, com gol marcado pelo Santos contra o Flamengo, durante o Campeonato Brasileiro, e Wendell Lira, em 2015, quando marcou pelo Goianésia contra o Atlético-GO no Campeonato Goiano. A escolha do ganhador inclui votação feita pelo Fifa Legends (ícones do futebol mundial) e torcedores que se registrarem na enquete online. O prêmio é entregue na cerimônia da Fifa ao final do ano. Será que Raphael será indicado?