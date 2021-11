Palmeiras faz festa na madrugada, provoca o Flamengo e subverte música do ‘não tem Mundial’

Verdão foi do aeroporto para o centro de treinamento, armou uma micareta e festejou o tricampeonato da Libertadores com a torcida

Divulgação/Palmeiras Torcedores do Palmeiras festejam a conquista da América em frente ao centro de treinamento do clube



Campeão da Libertadores, o Palmeiras desembarcou em São Paulo na madrugada deste domingo, 28, e emendou uma festa na Avenida Marquês de São Vicente, em frente à Academia de Futebol centro de treinamento do do clube, na zona oeste da capital paulista. Com foguetório (por volta das 3h30), os jogadores cantaram as músicas do clube com milhares de torcedores. Leila Pereira, presidente eleita e dona da patrocinadora do Verdão, a Crefisa, fez breve discurso no carro de som dizendo que “a América continua verde”. Canções usadas para provocar o clube entraram na onda verde, repaginadas: “O Palmeiras não tem rival”, cantaram os atletas alviverdes, fazendo troça com a música “O Palmeiras não tem Mundial”. Nos últimos anos, corintianos, são-paulinos, santistas e até flamenguistas usaram a paródia de “História pro Sinhozinho”, de Dorival Caymmi, para caçoar dos palmeirenses. Antagonista do Verdão no futebol brasileiro e na decisão do continental, o Flamengo foi o maior alvo das provocações na festa do campeão. A comemoração terminou por volta das 5h.