Palmeiras ‘fecha’ hotel de luxo para disputar Mundial no Catar; veja fotos

EFE/ Ricardo Moraes O Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores da América



O Palmeiras ficará hospedado em um hotel luxuoso em Doha, no Catar, para disputar o Mundial de Clubes nos próximos dias – a delegação do time paulista desembarca no país nesta quarta-feira, 3. A “casa” do Verdão durante a realização do torneio da Fifa será o Al Aziziyah Boutique Hotel, considerado um dos principais da cidade e que conta com duas piscinas externas (uma aquecida), academia, SPA, restaurantes, entre outras opções de lazer.

Os atletas palmeirenses e a comissão técnica terão toda a estrutura do local à disposição para desfrutar nos dez dias de estadia, já que a hospedagem estará fechada para o Palmeiras durante a realização do torneio organizado pela Fifa. Prova disso é que, ao entrar no site Al Aziziyah Boutique Hotel, só é possível agendar reservas, que varia de R$ 80o até R$ 5.500, para a semana seguinte do Mundial de Clubes. O local também reserva um centro de treinamento para clubes de futebol requintado, contando com vários campos de futebol, academias, ginásio e piscinas, que são costumeiramente utilizados por outras equipes que visitam o país. O Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain, por exemplo, já foram hóspedes das instalações em algumas oportunidades.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes 2021 no próximo domingo, 7, quando enfrenta o vencedor de Tigres (México) e Ulsan (Coreia do Sul) – o confronto entre norte-americanos e asiáticos está marcado para amanhã, 4. Do outro lado da chave, o Bayern de Munique irá encarar o ganhador de Al Duhail (Catar) x Al Ahli (Egito).