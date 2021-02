Conmebol atualiza ranking de clubes e coloca Grêmio como melhor brasileiro; veja

Confira em qual posição o seu time aparece na lista da entidade máxima do futebol sul-americano

RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Souza celebra gol com a camisa do Grêmio



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) atualizou nesta quarta-feira, 3, o seu ranking de clubes para o início de 2021. Comandado por Renato Gaúcho, o Grêmio é o time brasileiro mais bem colocado, aparecendo na 3ª posição, atrás dos argentinos River Plate (1º) e Boca Juniors (2º). De acordo com a entidade máxima do futebol da América do Sul, o ranking é formado pelo “desempenho nos últimos dez anos” dos clubes (em Libertadores e Sul-Americana), pelo “coeficiente histórico” de participações na história das duas competições da entidade e pelo item “torneio local”, que dá pontos para campeões nacionais.

O River Plate surge na primeira posição com 10.652 pontos, à frente do rival Boca Juniors, que tem 8.731 pontos. Os gaúchos fecham o top 3 com 6.950 pontos. Em seguida, aparece o Palmeiras, atual campeão da Copa Liberadores da América, com 6.629 pontos, na quarta posição. Os outros brasileiros mais bem colocados são: Flamengo (6° lugar, 5.140 pontos), Santos (9° lugar, 4.443 pontos), São Paulo (13° lugar, 3.622 pontos) e Cruzeiro (16° lugar, 3.286 pontos). Já Internacional (18° lugar), Atlético-MG (19° lugar), Corinthians (23° lugar) e Athletico-PR (24° lugar) fecham os times brasileiros entre os 30 primeiros colocados.