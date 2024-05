Palmeiras goleia Liverpool-URU e encaminha vaga às oitavas da Libertadores

Raphael Veiga se recuperou da má fase e foi decisivo, marcou os primeiros dos gols do alviverde; Endrick, Rony e Gómez também foram às redes

EFE/ Gastón Britos Raphael Veiga comemora gol contra o Liverpool



O Palmeiras conquistou uma vitória esmagadora sobre o Liverpool, do Uruguai, por 5 a 0 nesta quinta-feira (9) em Montevidéu e se firmou como líder do Grupo F da Libertadores, encaminhando sua vaga às oitavas da Libertadores. Raphael Veiga se recuperou da má fase e foi decisivo. Saíram de seus pés os dois primeiros gols que abriram o caminho para a goleada. Endrick, Rony e Gómez também foram às redes no fim da partida. A comemoração de Endrick após marcar o gol sobre o Liverpool gerou revolta dos uruguaios. O jovem fenômeno cria da base palmeirense saiu para comemorar com tem feito, imitando o King Kong, em referência ao filme ‘Godzilla vs Kong: O Novo Império’, do qual disse ser muito fã.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A torcida e os atletas do Liverpool, talvez por não entender, não gostaram da celebração e foram cobrar o atacante, que ficou sem saber o motivo da indignação do rival. Ele levou amarelo e foi substituído, sob vaias. O Palmeiras tem dez pontos e lidera o Grupo F com tranquilidade. São seis de vantagem para os outros três rivais – Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool. Basta um empate para o time de Abel Ferreira avançar ao mata-mata da competição. Os próximos compromissos são em casa, no Allianz Parque, contra Del Valle e San Lorenzo.