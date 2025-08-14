Palmeiras goleia Universitário por 4 a 0 e coloca pé nas quartas de final da Libertadores

Com este resultado, o equipe de Abel Ferreira pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta, que ainda assim garante a vaga para a próxima fase da competição

Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP Atacante #09 do Palmeiras, Vitor Roque (C), comemora o terceiro gol de sua equipe durante a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores entre o Universitário do Peru e o Palmeiras do Brasil no estádio Monumental 'U' Marathon, em Lima



O Palmeiras conquistou uma vitória importante contra o Universitário, do Peru, por 4 a 0, na noite de quinta-feira (14), em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, o time alviverde abre uma grande vantagem para o jogo de volta e fica muito perto da classificação para as quartas de final.

A partida, disputada no Estádio Monumental de Lima, foi dominada pela equipe brasileira desde o início. Logo aos cinco minutos, Vitor Roque sofreu um pênalti, que foi convertido pelo zagueiro Gustavo Gómez, abrindo o placar para o Palmeiras.

Pouco depois, aos 12 minutos, Flaco López ampliou a vantagem após uma tabela com Vitor Roque.[4] Ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, foi a vez de Vitor Roque deixar o seu, recebendo um lançamento e finalizando na saída do goleiro. No segundo tempo, o Universitário teve um jogador expulso logo no começo, após uma falta dura de Riveros em Flaco López, revisada pelo VAR. Com um a mais em campo, o Palmeiras continuou pressionando e, aos 30 minutos da segunda etapa, Flaco López marcou seu segundo gol na partida, aproveitando um rebote do goleiro para selar a goleada por 4 a 0.

Com este resultado, o Palmeiras pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta, que ainda assim garante a vaga para a próxima fase da competição. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, dia 21 de agosto, no Allianz Parque.