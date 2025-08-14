Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Paulista Feminino: Santos vence Palmeiras e se reencontra com a vitória após mais de um mês

Zagueira Pardal foi a responsável pelo único gol da partida, marcado logo aos cinco minutos do primeiro tempo

  • Por Sarah Américo
  • 14/08/2025 22h42
Ronaldo Barreto/Ag Paulistão santos vence palmeiras Com gol de Pardal, Santos vence Palmeiras pela sexta rodada do Paulista Feminino

De olho nas quartas de final do Brasileiro Feminino, que acontece no domingo (17), às 10h30, o Palmeiras foi para o jogo contra o Santos com o time reserva, mas não conseguiu sair com a vitória. Por outro lado, as sereis, que vinham de uma fase ruim, com eliminação na Copa do Brasil, derrota no primeiro jogo da semifinal do Brasileiro A2 e empate com o Realidade Jovem na quinta rodada do Campeonato Paulista, conseguiu voltar a vencer na competição e respirar na tabela. De oito equipes, o Santos era o sétimo colocado até o jogo de hoje, quando assumiu a sexta colocação com oito pontos, mesma pontuação da Ferroviária, que abre o G4. O time da vila não vencia desde 5 de julho, quando derrotou o Ação pelas quartas de final do Brasileiro A2.

Em jogo disputado na Arena Barueri, a zagueira Pardal foi a responsável pelo único gol da partida, marcado logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após uma cobrança de falta, a goleira palmeirense Tainá escorregou, e Pardal aproveitou a oportunidade para empurrar a bola para o fundo das redes. O Palmeiras até buscou o empate, com mais chances no segundo tempo, mas não conseguiu superar a goleira Karen.

As sereias voltam a jogar na próxima segunda-feira (18), às 21h, contra o Atlético-MG. O Santos precisa buscar o resultado para avançar à final do A2. Na partida de ida, perdeu de 1 a 0. Agora, precisa marcar um gol para levar para os pênaltis, ou vencer de dois gols para se classificar direto. O Palmeiras também perdeu o jogo de ida das quartas de final do Brasileiro A1. Foi superado por 3 a 2 pelo Flamengo. Assim como o Santos, precisa fazer um gol para levar a partida para os pênaltis, ou dois para garantir a vaga direto.

