Paulista Feminino: Santos vence Palmeiras e se reencontra com a vitória após mais de um mês

De olho nas quartas de final do Brasileiro Feminino, que acontece no domingo (17), às 10h30, o Palmeiras foi para o jogo contra o Santos com o time reserva, mas não conseguiu sair com a vitória. Por outro lado, as sereis, que vinham de uma fase ruim, com eliminação na Copa do Brasil, derrota no primeiro jogo da semifinal do Brasileiro A2 e empate com o Realidade Jovem na quinta rodada do Campeonato Paulista, conseguiu voltar a vencer na competição e respirar na tabela. De oito equipes, o Santos era o sétimo colocado até o jogo de hoje, quando assumiu a sexta colocação com oito pontos, mesma pontuação da Ferroviária, que abre o G4. O time da vila não vencia desde 5 de julho, quando derrotou o Ação pelas quartas de final do Brasileiro A2.

Em jogo disputado na Arena Barueri, a zagueira Pardal foi a responsável pelo único gol da partida, marcado logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após uma cobrança de falta, a goleira palmeirense Tainá escorregou, e Pardal aproveitou a oportunidade para empurrar a bola para o fundo das redes. O Palmeiras até buscou o empate, com mais chances no segundo tempo, mas não conseguiu superar a goleira Karen.

As sereias voltam a jogar na próxima segunda-feira (18), às 21h, contra o Atlético-MG. O Santos precisa buscar o resultado para avançar à final do A2. Na partida de ida, perdeu de 1 a 0. Agora, precisa marcar um gol para levar para os pênaltis, ou vencer de dois gols para se classificar direto. O Palmeiras também perdeu o jogo de ida das quartas de final do Brasileiro A1. Foi superado por 3 a 2 pelo Flamengo. Assim como o Santos, precisa fazer um gol para levar a partida para os pênaltis, ou dois para garantir a vaga direto.