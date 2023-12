Palmeiras indica permanência de Abel Ferreira para 2024; confira

A continuidade do treinador foi colocada em xeque após o Al-Sadd oferecer 10 milhões de euros por temporada ao português

Reprodução/TV Palmeiras/FAM Abel Ferreira e Leila Pereira seguram troféu do Brasileirão 2023 após conquista do Palmeiras



O Palmeiras emitiu um comunicado na tarde desta sexta-feira, 8, indicando que Abel Ferreira continuará no comando do time principal em 2024. Em nota, o Verdão explica que, numa reunião com a presidente Leila Pereira, o treinador reforçou ter contrato com o clube até o fim de 2024. Segundo o texto, o técnico e a diretoria deram prosseguimento no planejamento para a próxima temporada. A permanência do lusitano foi colocada em xeque após uma proposta do Catar chegar na mesa do comandante. De acordo com o apresentador Thiago Asmar, o Pilhado, da Jovem Pan Esportes, o Al-Sadd ofereceu 10 milhões de euros por temporada ao português. Em diversas declarações públicas, Abel Ferreira também demonstrou estar cansado da cansativa rotina do futebol brasileiro, que implica em longas viagens. Contratado pelo Palestra em 2020, o treinador levou a equipe a nove títulos em três anos, sendo dois da Libertadores e outros dois do Brasileirão. Caso permaneça, ele já terá outra disputa no início de fevereiro, diante do São Paulo, pela Supercopa do Brasil.

Leia o comunicado do Palmeiras na íntegra:

Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol.