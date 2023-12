FPF divulga tabela completa do Campeonato Paulista 2024; confira 

Torneio tem início previsto para o domingo, 21 de janeiro, enquanto a decisão deve acontecer em 7 de abril

Reprodução/ Futebol Paulista Taça do Campeonato Paulista será disputada por 16 times em 2024



A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta quinta-feira, 7, a tabela completa do Campeonato Paulista de 2024. O torneio, que teve a sua fórmula de disputa mantida com relação aos últimos anos, tem início previsto para o domingo, 21 de janeiro, enquanto a decisão deve acontecer em 7 de abril. Atual campeão, o Palmeiras inicia sua campanha fora de casa, diante do Novorizontino. Já o Corinthians, líder histórico do ranking de títulos, encara o Guarani, na Neo Química Arena. O Santos visita o Botafogo, em Ribeirão Preto. Já o São Paulo recene o Santo André, no Morumbi. Confira a tabela completa aqui. Aproveite também para relembrar os grupos.

