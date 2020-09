Palmeiras mantém posicionamento, e quer jogo contra o Flamengo no próximo domingo

Número de infectados pela covid-19 no rubro-negro pode já ter passado de 20; alviverde é o adversário da próxima rodada do Brasileirão

Jales Valquer/Estadão Conteúdo Mesmo com boom no número de casos no adversário, Palmeiras se mantem contra mudança de data no Brasileirão



Mesmo com o surto de casos de covid-19 no Flamengo, o Palmeiras se mantém contra o adiamento do jogo do próximo domingo, 27, contra o rubro-negro, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. À Jovem Pan, o clube reiterou seu posicionamento, e informou que o protocolo prevê a testagem antes do jogo, como o regulamento permite a inscrição de 40 atletas no torneio, portanto, o confronto teria que acontecer. O Flamengo chegou a pedir a mudança de data à CBF, mas a entidade ainda não se pronunciou a respeito.

Ontem, 22, o presidente alviverde, Mauricio Galiotte, se pronunciou por meio das redes sociais do clube informando ser contra uma possível mudança de data. “O Palmeiras é contra o adiamento da partida do próximo domingo. O protocolo adotado para a competição contempla situações desse tipo. Não há, portanto, razão para que o jogo não aconteça”.

O número de infectados no clube pode já ter passado de 20. Segundo a ESPN, o presidente Rodolfo Landim, o diretor Luiz Eduardo Baptista e o técnico Domènec Torrent aguardam a contraprova. Já o diretor Marcos Braz, o médico Marcio Tannure, o ex-jogador Juan, e os atletas Arão, Gomes, Isla, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho, Vitinho, Thuler, Renê, Éverton Ribeiro e Rodrigo Caio já haviam recebido a confirmação. Há ainda outros membros da comissão técnica, que não tiveram seus nomes confirmados. O número de casos pode aumentar conforme a divulgação dos resultados dos exames.

Depois de passar uma semana de compromissos pela Libertadores no Equador, onde teve momentos de tensão com casos de Covid-19 no elenco e derrota por 5 a 0 para o Independiente Del Valle e de alívio com a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1, a delegação do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 23. A chegada de jogadores, comissão técnica e dirigentes aconteceu em dois voos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, onde uma equipe médica aguardava a todos.