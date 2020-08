Palmeiras marca no fim, e vence a primeira no Campeonato Brasileiro

Raphael Veiga balançou as redes aos 46 minutos da segunda etapa

Cesar Greco/Palmeiras Jogo na Arena da Baixada ficou abaixo das expectativas



O Palmeiras conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2020. Em um jogo tecnicamente fraco e sem emoção, o time não jogou bem diante do Athletico Paranaense na Arena da Baixada, mas no finalzinho, em um lance de bola espirrada dentro da área, marcou o gol da vitória.

Depois de um primeiro tempo fraco, o Verdão até esboçou uma reação. Luxemburgo usou todas as alterações que podia, mas o empate sofrível para o torcedor dos atuais campeões estaduais se manteve 46 minutos do segundo tempo.

O JOGO

Athletico Paranaense e Palmeiras protagonizaram um primeiro tempo sem muitas emoções na Arena da Baixada. Com muita dificuldade na criação e na saída de bola, a equipe de Luxemburgo abusava das ligações direta, mas não chegava com perigo ao gol dos paranaenses. O time teve duas chances, iniciadas em jogadas de bola parada – na primeira, ainda aos 15 minutos, Lucas Lima mandou a bola para área de falta, mas a zaga do Furacão afastou.

No fim da primeira etapa, foi a vez de Gustavo Gómez, que depois de um chute cruzado de Rony, cabeceou para o gol, mas o árbitro já assinalava o impedimento. Do lado athleticano, Lucas Halter teve a chance mais clara, aos 18 minutos. Depois de uma falta cobrada por Léo Cittadini dentro da área, o zagueiro subiu sozinho para cabecear, mas mandou para fora do gol. O desempenho dos atuais campeões Paranaense e Paulista deixou a desejar.

Na segunda etapa, os times se mostraram uma pequena evolução, mas o placar se manteve no 0 a 0. Aos 16 minutos, a ligação direta que o Palmeiras tanto tentou deu certo – Em um lançamento de Weverton, Rony rolou de calcanhar para Lucas Lima, com categoria. O meia carregou e fez o gol, mas o árbitro marcou impedimento.

Aos 35, foi o Athletico quem levou perigo, com Pedrinho, que tinha acabado de entrar. Após uma saída errada de Weverton, o jogador bateu forte de dentro da área com destino certo, e a bola explodiu na trave.

Os treinadores lançaram mão das cinco alterações cada para tentar dar mais mobilidade às equipes. No Palmeiras, Luxa tirou Luiz Adriano, Gabriel Menino, Lucas Lima, Bruno Henrique e Rony, e promoveu a entrada de William, Zé Rafael, Raphael Veiga, Scarpa e Ramires. A mudança em quase todo o time não surtiu o efeito desejado, e equipe ainda devia na articulação de boas jogadas.

Raphael Veiga deu fim ao nervosismo do torcedor aos 46 minutos. Após cobrança de lateral na área, Gustavo Gómez disputou e a bola sobrou para Raphael Veiga – que defendeu o time paranaense em 2018 -, bateu de perna esquerda para o fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO PARANAENSE – Santos, Khellven, Lucas Halter, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Richard (Marquinhos Gabriel) e Léo Cittadini (Fernando Canesin); Nikão, Vitinho (Pedrinho) e Carlos Eduardo (Vinícius Mingnoti). Técnico: Lucas Silvestre.

PALMEIRAS – Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Bruno Henrique (Scarpa), Gabriel Menino (Zé Rafael), Patrick de Paula e Lucas Lima (Raphael Veiga); Rony (Ramires) e Luiz Adriano (William). Técnico: Vanderley Luxemburgo.

GOLS – Raphael Veiga (46/2º T)

CARTÕES AMARELOS – Khellven (24/1ºT), Vitinho (13/2ºT), Fernando Canesin (40/2ºT) e Thiago Heleno (50/2ºT), do Athletico Paranaense

ÁBITRO – Caio Max Augusto Vieira

LOCAL – Arena da Baixada, no Paraná.