Palmeiras mira Libertadores e Luighi comenta sobre gol no Maracanã: ‘Muito feliz’

Passada a sequência de partidas decisivas pela Copa do Brasil (em que foi eliminado), e depois o clássico do final de semana com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras iniciou a semana buscando outra frente: a preparação para as oitavas de final da Libertadores. O elenco treinou nesta segunda-feira e o técnico Abel Ferreira já começa a definir a equipe para o duelo diante do Botafogo, no Rio. Entregues ao departamento médico, Felipe Anderson, com trauma no olho, e Zé Rafael, lesão na coxa direita, participaram do treino com o grupo, assim como o meia Estevão, que estava em fase de transição após sofrer entorse no tornozelo esquerdo.

A série de boas notícias também envolvem o atacante Dudu. Exames descartaram contusão na panturrilha. O atleta, que sentia dores no local, agora vai cumprir um cronograma individualizado de recondicionamento físico. Nesta segunda, ele realizou um trabalho na caixa de areia. Na atividade desta manhã, o técnico Abel Ferreira comandou um trabalho técnico com dois times de seis jogadores em estado reduzido. A comissão técnica deu ênfase às transições, ajustes de marcação e também enfrentamentos.

Apesar de o elenco estar voltado para a fase de oitavas de final da Libertadores, o empate com o Flamengo no Rio voltou a ser assunto na Academia de Futebol. Autor do gol que decretou a igualdade no placar de 1 a 1 no Rio, Luighi comentou sobre a emoção de balançar a rede pela primeira vez na carreira no estádio carioca.

“Meu pai estava no Maracanã. Quando cheguei ao vestiário, abri o celular e fui direto na mensagem dele. Ficou feliz pelo que eu fiz no Maracanã, principalmente pela minha entrega em campo”. Feliz por ter sido decisivo, o jovem de 18 anos disse que tem recebido bastante apoio dos companheiros neste início. “Venho treinando forte com caras que são meus ídolos como o Dudu e o Rony, que também são referências e me dão apoio.”

O Palmeiras enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (14) no estádio do Engenhão pelo confronto de ida das oitavas da Libertadores. O duelo de volta está marcado para a próxima quarta (21/08), no Allianz Parque.

