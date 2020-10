Palmeiras oficializa Abel Ferreira como novo treinador

O português, que estava no PAOK (Grécia) e apresentou bom trabalho no Benfica (Portugual), assinou contrato válido até o final de 2022

EFE/Miguel Ángel Molina Abel Ferreira é o novo treinador do Palmeiras



O Palmeiras oficializou o português Abel Ferreira como novo treinador de sua equipe principal. Em comunicado, na noite desta sexta-feira,30, o Verdão comunicou que o treinador, que estava no PAOK (Grécia) e apresentou bom trabalho no Benfica (Portugal), assinou contrato válido até o final de 2022. Além dele, também chegam os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o analista de desempenho Tiago Costa e o responsável pela preparação física João Martins.

Na Europa, Abel Ferreira é tratado como um dos técnicos mais promissores desta geração. Ele iniciou a carreira de treinador na equipe sub-19 do Sporting Lisboa em 2011/2012, vencendo o título nacional da categoria já em sua primeira experiência no cargo. Em seguida, o português foi promovido para o time B até ser contratado pelo Braga B, em 2015. Dois anos mais tarde, o jovem comandante assumiu a equipe principal do Braga e, logo na temporada de estreia na elite do Campeonato Português, em 2017/2018, levou o time à quarta posição com uma campanha recorde em pontos (75), gols (74) e vitórias (24) – tornou-se o técnico com maior percentagem de vitórias na história do clube (64%).

Depois de novamente alcançar a quarta colocação com o Braga, Abel transferiu-se ao PAOK e obteve o vice-campeonato nacional em 2019/2020, garantindo vaga para a fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. Ex-jogador, ele é tratado como pupilo de Jesualdo Ferreira, seu ex-colega que chegou a treinar o Santos, ainda no começo de 2020.

Agora, Abel Ferreira chega ao Palmeiras para substituir Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido há duas semanas após uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro. O técnico europeu chega com o time na sétima posição no Brasileirão, classificado para as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores da América. O próximo compromisso do Alviverde está marcado para segunda-feira, 2, diante do Atlético-MG, em casa, pelo nacional – a diretoria ainda não confirmou se o treinador recém-contratado estará à beira do campo ou se Andrey Lopes, auxiliar-técnico, continuará à frente do time.