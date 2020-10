Wesley faz tatuagem e irrita torcedores do Palmeiras: ‘Um gavião?’

Parte da torcida palmeirense ficou furiosa com o desenho tatuado no braço do atacante

Wesley é atacante do Palmeiras



O atacante Wesley está se destacando no Palmeiras, chamando a responsabilidade em um momento turbulento e encantando com boas jogadas individuais. Ainda assim, uma atitude do jovem fora dos gramados virou alvo de críticas por parte da torcida. Na noite da última terça-feira, 27, a joia foi questionada nas redes sociais por fazer uma tatuagem de uma águia no braço, que lembrou um gavião, símbolo da maior torcida organizada do rival Corinthians.

“Wesley tatuando um gavião é dose… o jogador burro”, escreveu um internauta. Outros torcedores, no entanto, trataram de amenizar a situação. “Que besteira esse bagulho da tatuagem do Wesley. Por acaso a torcida organizado do Corinthians patenteou o uso EXCLUSIVO do animal “gavião”?, ponderou outro.

Responsável por desenhar o animal no braço do atacante do Palmeiras, o artista explicou o motivo do jogador pedir a tatuagem. “Ele fez uma águia, como significado do foco e da determinação que ele demonstra nos jogos e treinos”, escreveu o tatuador, no Instagram.

Q besteira esse bagulho da tatuagem do Wesley.

Por acaso a torcida organizado do Corinthians patenteou o uso EXCLUSIVO do animal “gavião” ? — (D)emo | by lil Geep | (@lilgeepsy) October 28, 2020

O Wesley do Palmeiras tatuou um gavião. Esse é o tweet! KAKAKAKAKA. — Rô. (@RosaneCalou) October 28, 2020

Wesley Gavião só será chamado assim por mim agora — Eduardo Arguelles (@ArguelesSEP) October 28, 2020