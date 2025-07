Chelsea acha gol no fim, elimina Palmeiras e encara Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes

Jogo marcou a despedida de Estevão do time alviverde; ele passa a defender o time britânico

Photo by FRANCK FIFE / AFP Meio-campista inglês do Chelsea nº 10, Cole Palmer (E), e o meio-campista brasileiro do Chelsea nº 17, Andrey Santos (C), comemoram após o gol contra do Palmeiras durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre o Palmeiras do Brasil e o Chelsea da Inglaterra no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia



Em uma revanche do Mundial de 2022, o Palmeiras enfrentou o Chelsea nesta sexta-feira (4) no Mundial de Clubes com a missão de bater os ingleses pela primeira vez na história e se classificarem para a semifinal. Só que o resultado não foi o esperado. Apesar de Estevão, que se despede do time alviverde para passar a defender o time britânico – ter empatado o jogo, a equipe de Abel Ferreira sobre revés do finalzinho do jogo e foi derrotado por 2 a 1. Dentro de campo, o time de Abel Ferreiro, entrou desorganizado e perdido no primeiro tempo, dando espaço para que o Chelsea dominasse a partida, e encontrasse o caminho do gol. Os Blues criaram, mas na finalização falhavam, até que aos 16 minutos Palmer foi às redes. Após uma jogada pela esquerda, o camisa 10 recebeu na entrada da área, trouxe para o meio e finalizou de forma colocada no canto do gol de Weverton para tira o marcador do zero.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já na volta para o segundo tempo, o Palmeiras veio mais ofensivo, e Estevão, que depois do Mundial de Clubes, vai vestir a camisa do Chelsea, empatou a partida com um golaço. A estrela palmeirense, que está se despedindo e foi muito marcado durante a partida, contou com a ajuda do travessão para mandar a bola para o fundo do gol sem chance para o goleiro Róbert Sánchez. Com o marcador empatado, o jogo fico equilibrado, com as equipes buscando o gol. Já no final do jogo, em uma joga despretensiosa, em um chute cruzado dos blues pela esquerda, a bola desviou e Giay e foi para o fundo do gol.

Na próxima rodada o Chelsea enfrenta o Fluminense, que venceu o Al-Hilal. Jogo está marcado para terça-feira (8)