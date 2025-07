Eurocopa Feminina: Alemanha e Suécia vencem e assumem primeiras posições do Grupo C

Alemãs, maiores campeãs da competição, venceram a Polônia por 2 a 0; suecas, que tem um título do torneio, ganharam de 1 a 0 da Dinamarca, em jogo apitado por brasileiras

Photo by Miguel MEDINA / AFP Meio-campista alemã nº 22 Jule Brand comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol do Grupo C da Eurocopa Feminina da UEFA 2025 entre Alemanha e Polônia na Arena St.Gallen em St.Gallen



Suécia, Dinamarca, Alemanha e Polônia entraram em campo nesta sexta-feira (4) pelo terceiro dia da Eurocopa Feminina, que está sendo disputada na Suíça. As seleções fazem parte do Grupo C e a Suécia e a Alemanha, duas campeãs do torneio, saíram de campo com os três pontos conquistados. O primeiro jogo, realizado às 13h (horário de Brasília) foi entre Dinamarca e Suécia e contou com arbitragem brasileira. Edina Alves, Neuza Back e Fabrini Bevilaqua foram as responsáveis por comandar o confronto. A Suécia começou pressionando e com menos de dois minutos assustou as adversárias em uma chegada pela direita e um chute que passou perto do lado esquerdo do gol norueguês.

Aos 6 minutos, foi a vez da Noruega chegar a área adversária em uma cobrança de falta, mas parou nas mãos da goleira. Houve uma checagem do Var de um possível pênalti, mas a arbitragem viu uma irregularidade antes e deu sequência na partida. O jogo foi equilibrado, com as duas seleções ameaçando, criando jogadas, e até assuntos as goleiras, mas quem conseguiu marcar foi a Suécia, no começo do segundo tempo, com a capitã Asllani, em um chute cruzado sem chance para a goleira.

Já no jogo entre Alemanha – oito vezes campeã na Eurocopa – e Polônia, que maiores campeãs do torneio levaram a melhor. No primeiro tempo as polonesas até conseguiram segurar a pressão da Alemanha, que dominou a etapa inicial. Inclusive foi da Polônia a melhor chance do jogo, em um contra-ataque de Padilla-Bidas, mas ela parou na goleira alemã. Já no segundo tempo, a Alemanha não desperdiçou as oportunidades e encontrou o caminho para o gol. Jule Brand acertou um chute colocado de canhota, de fora da área, lá onde a coruja dorme e abriu o placar.

O gol eu mais gás para as alemãs que foram com tudo para cima em busca de ampliar o placar. E o gol veio com Lea Schuller, de cabeça, que se redimiu após ter desperdiçado algumas oportunidades no jogo. Com o resultado, a Alemanha, apontada como uma das favoritas para vencer, assumiu a liderança do Grupo C, seguido pela Suécia, que fica na segunda posição devido ao saldo de gols. A Alemanha volta a jogar na terça-feira (4) contra a Dinamarca, às 13h, enquanto a Suécia encara a Polônia, no mesmo dia, só que às 16h.