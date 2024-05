Palmeiras perde para o Athletico-PR e segue sem vencer como mandante no Brasileirão

Alviverde foi derrotado pelo furacão por 2 a 0; time de Abel Ferreira desperdiçou um pênalti

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo, do Athletico Paranaense, comemora o seu gol na partida entre Palmeiras e Athletico Paranaense válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024



O Palmeiras perdeu, neste domingo (12) para o Athletico-PR, por 2 a 0, e não sabe o que é vencer como mandante no Brasileirão. O time alviverde teve chances para conseguir um melhor resultado, mas desperdiçou pênalti e não foi capaz de ser criativo o suficiente para superar a boa marcação de um dos principais candidatos ao título nacional. Apesar de ter revertido uma desvantagem de 14 pontos em 2023, não há motivos para o time alviverde se deixar valer da experiência anterior para continuar convivendo em harmonia com a péssima performance O saldo do jogo foi ainda pior para o Palmeiras, que perdeu Endrick, Mayke, Flaco López e Abel Ferreira para o próximo jogo do Brasileirão, com o Criciúma, no domingo. Eles estavam pendurados e receberam cartão amarelo.

O resultado deixa o Athletico-PR na liderança do Brasileirão, com 13 pontos. Já o conjunto palmeirense fica estacionado na primeira página da tabela, com oito. O próximo compromisso do Palmeiras está agendado para quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Diante do equatoriano Independiente del Valle, a equipe alviverde pode carimbar sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. O Athletico-PR, por sua vez, recebe, no mesmo dia, às 19h, o uruguaio Danubio pela Sul-Americana também em busca da vaga antecipada nas oitavas.

