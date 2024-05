Flamengo derrota Corinthians por 2 a 0, alivia pressão e assume liderança do Brasileirão

Rubro-negro dominou o jogo inteiro e contou com o destaque do jovem Lorran, um dos autores dos gols

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Lorran, do Flamengo, comemora após marcar gol na partida entre Flamengo e Corinthians válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro



O Flamengo derrotou o Corinthians por 2 a 0 neste sábado (11), no Maracanã, em uma das suas melhores atuações no ano. A equipes, que entrou pressionada por causa dos últimos resultados e da derrota na Libertadores, que deixou a equipe fora da zona de classificação, dominou todo o jogo, não dando espaço para o time paulista jogar. O alvinegro não conseguiu entrar no jogo, teve poucas chances de marcar e nas que tinha, parava nas mãos de Rossi que fez duas defesas milagrosas que evitou o empate quando o jogo ainda estava 1 a 0. A derrota para o rubro-negro acaba com a boa sequência que o Corinthians vinha conquistando. Eram quatro jogos sem perder. A vitória do Flamengo, por sua vez, deixou a equipe, temporariamente, na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo na birra com os jogadores, a torcida flamenguista não deixou de comparecer ao Maracanã para prestigiar o cara. O jogo deste sábado foi marcado pelo jovem Lorran, que deu show em campo e conseguiu marcar um dos gols da vitória cariosa.

O jogo começou bastante agitado e movimentado, e foi assim até o final do segundo tempo. O Flamengo começou errando, o que deu chances para o Corinthians, que teve uma boa chance de abrir o placar aos 3 minutos de partida em uma cabeçada de Paulinho, mas Rossi defendeu. Após esse primeiro susto, o Flamengo se encontrou no jogo e Carlos Miguel foi decisivo em várias oportunidades, evitando que o rubro-negro abrisse o placar. Contudo, o goleirão não conseguiu evitar o gol de Pedro, que driblou a zaga dentro da área e chutou por debaixo do goleiro, abrindo o placar para o Flamengo. À frente do placar, o Flamengo seguiu pressionando, enquanto o Corinthians não conseguia entrar no jogo.

A equipe de António Oliveria só teve chances no final da partida, com três jogadas de Wesley, mas não conseguiu marcar o gol. Na volta para o segundo tempo o Corinthians deu uma melhorada e conseguia chegar mais ao gol de Rossi, porém, não conseguiu marcar. Nas duas melhores oportunidades que teve, com Romero, Rossi defendeu. Quando o alvinegro estava em sua melhor fase no jogo, o Flamengo encontrou o segundo gol com Lorran, jovem menino que dominou o jogo e foi o grande criado nas jogadas do Flamengo do jogo deste sábado.