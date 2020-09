Palmeiras poderá contar com Luiz Adriano em reestreia pela Libertadores

Jogador está recuperado de dores musculares na coxa esquerda e deve ficar à disposição de Luxemburgo

PAULO SéRGIO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Fora do último jogo contra o Sport, Luiz Adriano pode voltar ao Palmeiras nesta quarta-feira



Luiz Adriano participou do treino do Palmeiras nesta segunda-feira, no Estádio Rafael Mendonza, do Strongest, em La Paz, e poderá reforçar o time de Vanderlei Luxemburgo contra o Bolívar, na próxima quarta-feira, às 21h30, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Ausente no empate com o Sport, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, ele está recuperado de dores musculares na coxa esquerda e deve ficar à disposição do treinador. O jogador participou das atividades junto com os atletas reservas, inclusive de chutes a gol. Os titulares, com exceção de Lucas Lima, que fez tratamento no pé esquerdo, fizeram apenas um trabalho regenerativo.

O zagueiro Gustavo Gómez falou sobre as dificuldades causadas pela altitude de 3.640 metros em La Paz. “A adaptação é difícil. Hoje (segunda-feira) eu e meus companheiros já começamos a entender a altitude e seus efeitos. A comissão decidiu vir dois dias antes para nos aclimatarmos melhor e isso vai ajudar bastante. Temos de estar focados e concentrados para o jogo, que é o mais importante. Precisamos jogar de maneira inteligente. Joguei com a altitude pela seleção paraguaia e precisamos marcar o adversário de perto e ficar ligado o tempo todo”.

Caso Luiz Adriano jogue, Luxemburgo pode ir a campo com Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Felipe Melo (Luan), Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Wesley e Luiz Adriano. Com duas vitórias seguidas, o Palmeiras lidera o Grupo B com seis pontos. Guarani-PAR e Bolívar somam três cada, enquanto o Tigre ainda não pontuou.

* Com Estadão Conteúdo