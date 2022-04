Palmeiras renova contrato com Marcos Rocha até o fim de 2023

Desde 2018 no clube, o lateral venceu um Brasileirão, dois Paulistas, duas Libertadores e uma Copa do Brasil

Palmeiras/ Divulgação Marcos Rocha renovou contrato com o Palmeira até 2023



O Palmeiras anunciou na tarde desta terça-feira, 19, que renovou o contrato com Marcos Rocha até o final de 2023 – até então, o lateral-direito tinha vínculo com o clube somente até o fim desta temporada. Em entrevista ao canal do Verdão, o jogador de 33 anos comemorou o acerto. “Foi uma decisão muito tranquila, uma única conversa com a diretoria e já chegamos a um acordo bom para todos. Agora é continuar fazendo história, dando sequência vestindo essa camisa Um clube que no começo tive medo pela pressão, pela cobrança, era um momento de adaptação depois de 13 anos em um único clube. Será que eu iria conseguir conquistar o que conquistei, quebrar as marcas que quebrei com a camisa do Palmeiras?, comentou.

Marcos Rocha chegou ao time alviverde após quatro títulos mineiros, um da Libertadores e um da Copa do Brasil, conquistados vestindo a camisa do Atlético-MG. Já em seu primeiro ano com o uniforme palmeirense, em 2018, venceu pela primeira vez o Brasileirão, antes de acumular dois Paulistas, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. “Estou prestes a fazer 200 jogos com essa camisa, muito feliz pelo momento que venho vivendo. É dar sequência ao trabalho com os pés no chão, tranquilidade, da mesma maneira que cheguei, respeitando a todos. Isso faz com que eu permaneça mais um ano vestindo a camisa do Palmeiras”, afirmou o experiente defensor.