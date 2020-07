Palmeiras retoma atividades com bola e detecta mais um caso de Covid-19

O uso de máscara segue obrigatório; jogadores só podem retirá-la durante as atividades

Cesar Greco / SE Palmeiras Atividade aconteceu sob o olhar atento do técnico Vanderlei Luxemburgo



Exatos 108 dias depois da paralisação das atividades, o elenco do Palmeiras voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira (1º) na Academia de Futebol. Este foi o primeiro trabalho com bola desde 13 de Março.

Depois de sete dias de avaliações físicas e fisiológicas, os jogadores foram divididos em dois grupos para realizar a mesma atividade em períodos distintos, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. A atividade técnica foi conduzida pelo auxiliar Maurício Copertino sob o olhar atento do técnico Vanderlei Luxemburgo, que passou recentemente por uma intervenção para a retirada da vesícula.

Na última rodada de testes, realizada na segunda-feira (29), foi encontrado mais um caso positivo no elenco e outros dois em funcionários do clube. Os três estão assintomáticos e foram imediatamente afastados das atividades, seguindo o protocolo médico estabelecido.

O retorno dos treinos manteve o rígido esquema de segurança. O uso de máscara segue obrigatório, e os jogadores só podem retirá-la durante as atividades físicas.

Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo estão liberados para retomarem os treinos, segundo determinação do governo do estado.