Treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo recebe alta de hospital após cirurgia

Vanderlei Luxemburgo, treinador do Palmeiras, recebeu alta do Hospital São Luís, em São Paulo, nesta sexta-feira (26). O técnico precisou passar por uma cirurgia para a retirada da vesícula, na última quinta-feira (25).

Ontem à noite, através do Twitter, Luxemburgo informou que estava bem e demonstrou animação com sua recuperação. “Vão ter que aturar o velho (risos). Sou igual a vara de marmelo. Eu envergo, mas não quebro”, brincou.

Luxemburgo sentiu fortes dores na região na semana passada, quando soube que precisaria fazer o procedimento. Também pela rede social, ele contou que “Foi muito doloroso” e que sofreu bastante” com as dores.

A cirurgia do técnico foi bem-sucedida. Agora, Luxemburgo esperar estar 100% para comandar as atividades do Verdão no Centro de Treinamento. A data para a apresentação do treinador ainda não confirmada, já que depende de sua recuperação.

O Palmeiras irá começar a sua preparação para a retomada do Campeonato Paulista, paralisado desde março devido à pandemia de Covid-19. Nesta semana, o clube realizou testes nos funcionários, identificando um caso entre os jogadores do elenco.