Palmeiras se defende bem e derrota o Bragantino por 1 a 0

Em um de seus poucos ataques, o Alviverde garantiu o triunfo com gol no primeiro tempo marcado por Flaco López após assistência de Sosa

Foto: VITOR VIDAL/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Flaco López, autor do único gol do Palmeiras na partida



O Palmeiras ampliou para 11 partidas a série invicta na temporada ao derrotar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista por 1 a 0. Não fez um jogo primoroso do ponto de vista técnica, mas foi perfeito defensivamente a equipe paulista, líder isolado do Brasileirão muito graças à competência que tem tido na defesa. Neste domingo (26), foi necessário armar uma retranca para sustentar o resultado.

São 32 pontos para o Palmeiras, que lidera o campeonato desde a sétima rodada e seca Flamengo e Fluminense, seus principais perseguidores no momento, para ampliar para nove pontos sua vantagem na ponta – os cariocas jogam neste momento.

Sem Vitor Roque por três meses, o Palmeiras fez novo jogo de baixa produtividade ofensiva, mas grande efetividade. Foi letal em um dos seus poucos ataques e garantiu o triunfo com gol no primeiro tempo marcado por Flaco López após assistência de Sosa, paraguaio que tem aproveitado as oportunidades como titular.

Se não cria muito, sobretudo fora de casa, tem sido competente defensivamente o time de Abel Ferreira. Como nas partidas anteriores, dificultou a vida dos atacantes do Bragantino, com poucas brechas. E quando os anfitriões encontraram espaços para finalizar, Carlos Miguel, em excelente fase, estava lá para manter a baliza a zero.

O gigante goleiro de mais de 2 metros, que não levou gol em 19 dos 38 jogos em que participou, foi fundamental para o triunfo palmeirense ao defender dois cabeceios. Foram as duas finalizações em direção ao gol do Bragantino.

Chefe de futebol global do grupo Red Bull, o alemão Jurgen Klopp gostou. Aplaudiu os lances, mas não deve ter aprovado o desempenho ofensivo da equipe de Bragança.

Abel Ferreira tirou três de seus principais titulares – Flaco López, Allan e Andreas Pereira – antes da metade do segundo tempo, pensando na desgastante sequência de mais 10 jogos até a parada para a Copa do Mundo. Com a vantagem mínima, o time abriu mão de jogar e limitou-se a se defender.

A equipe alviverde seguiu organizada para se defender na etapa final, e o fez com excelência. Suportou a pressão do time da casa, armado para insistir pelas laterais. Arias, que nada produziu na frente, foi importante na defesa, auxiliando o jovem lateral-esquerdo Arthur. A “retranca” alviverde se sobressaiu em relação ao ataque bragantino.