Palmeiras se desculpa com Flamengo por cusparada em Tite e estuda punir torcedor

Reprodução/X/@Flamengo Tite reclamou de ter recebido cuspidas durante clássico contra o Palmeiras



O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, se desculpou com o Flamengo nesta segunda-feira (22) pela cusparada em Tite durante o clássico de domingo (21), que terminou empatado sem gols. A cúpula palmeirense agora vai fazer uma busca nas câmeras de segurança espalhadas pelo estádio a fim de identificar o autor. O clube estuda, inclusive, uma punição. “A atividade como técnico é muito exposta e tenho que aguentar todo o tipo de ofensas. Ofensas são coisas do jogo. Mas cusparada é muito feio, cara. Eu precisar limpar a minha cabeça e a minha roupa é feio”, afirmou o comandante flamenguista. A diretoria do clube paulista só ficou sabendo do incidente quando o estádio já estava completamente vazio. Durante entrevista coletiva após a partida, Tite relatou a cusparada e disse estar profundamente chateado.

O Palmeiras tentou contato com Tite nesta segunda, mas não teve êxito pelo fato de o técnico estar ocupado dando treino para os jogadores do Flamengo. O clube trabalha agora para identificar o torcedor a fim de não correr risco de sofrer alguma punição por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). De acordo com Ronaldo Piacente, procurador-geral da entidade, caso o transgressor não seja identificado, a equipe palmeirense corre o risco de sofrer multa (R$ 100 mil) e ainda perder mando de campo.

*Com informações do Estadão Conteúdo