Palmeiras se desfaz de sexto jogador pós-Mundial, pode ter novas saídas e busca reposições

Cenário indica ‘desmanche’, já que Marcos Rocha e Raphael Veiga são considerados negociáveis; em contraponto, diretoria alviverde trouxe o atacante Sosa e o lateral-direito Khellven

Divulgação/X/@Palmeiras Palmeiras anuncia saída de Vanderlan para o RB Bragantino



Em plena fase de reestruturação de elenco, o Palmeiras se desfez de mais uma peça do seu plantel. O lateral-esquerdo Vanderlan, revelado na base, foi contratado pelo Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (13). A saída do atleta é a sexta baixa em relação ao grupo que disputou o Mundial de Clubes. O cenário indica que o “desmanche” pode aumentar já que nomes como Marcos Rocha e Raphael Veiga estão no radar vários clubes. Na tentativa de contornar a situação para manter um grupo competitivo na briga pela Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, a diretoria busca reposições. O desafio, porém, é o fim da janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro.

Desde que o clube foi eliminado do torneio organizado pela Fifa, nos Estados Unidos, seis nomes deixaram a agremiação: o goleiro Matheus, o zagueiro Naves, o lateral-direito Mayke, o lateral-esquerdo Vanderlan, o meio-campista Richard Ríos e o atacante Estêvão. Em contraponto, a diretoria palmeirense acertou a vinda do atacante paraguaio Sosa e do lateral-direito Khellven. Mais dois jogadores estão encaminhados: o goleiro Carlos Miguel, do Nottigham Forest, e o lateral-esquerdo Jefté, do Glasgow Rangers Inciso, do Brighton.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em seu site oficial, o Bragantino oficializou a negociação do lateral-esquerdo. Vanderlan, de 22 anos, assinou contrato até 31 de julho de 2030. “Quando o meu empresário disse que a proposta viria, não pensei duas vezes. Aceitei na hora”, afirmou o jogador.

Pra sempre na história. Obrigado por tudo, Vanderlan! 💚 pic.twitter.com/e8SR6jE4qx — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 13, 2025

Bem-vindo, Vanderlan! O lateral-esquerdo, de 22 anos, chega do Palmeiras para reforçar o Massa Bruta até julho de 2030! ✍️#BemVindoVanderlan #RedBullBragantino pic.twitter.com/09bsJmEvAw — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 13, 2025

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert