Palmeiras se reapresenta após confirmar título do Brasileirão com novidade

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Elenco do Palmeiras se reapresentou após conquista do Brasileirão



O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 4, na Academia de Futebol, dois dias depois de confirmar o título do Campeonato Brasileiro 2022 com três rodadas de antecedência. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, permaneceram na parte interna para atividades regenerativas. Os demais atletas, por sua vez, realizaram trabalhos técnicos no gramado, com exercício de posse de bola seguido de enfrentamentos de sete contra sete em campo reduzido. A novidade ficou por conta do meio-campista Jailson, em transição física, que participou de parte da atividade com os companheiros sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Já o armador Raphael Veiga, em recuperação de artroscopia no tornozelo direito, seguiu seu cronograma individual com atividades no campo e na parte interna do CT. A equipe de Abel Ferreira volta a campo neste domingo, 6, quando visita o Cuiabá, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.