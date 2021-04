Palmeiras sofre, mas vence o Defensa y Justicia no jogo de ida da Recopa Sul-Americana

Time alviverde teve muitas dificuldades, mas aproveitou as poucas chances e fez o placar de 2 a 1; partida de volta será na próxima quarta-feira, 14, em Brasília

EFE/Marcelo Endelli POOL Rony marcou o primeiro gol do Palmeiras no jogo



O Palmeiras saiu na frente na busca pelo título da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, 7. A equipe brasileira sofreu com as investidas da equipe argentina durante quase toda a partida, tendo alguns períodos em que foi melhor e aproveitou as chances para colocar a vantagem no placar, em 2 a 1. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, dia 14, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um dos grandes nomes da equipe alviverde foi Weverton, fazendo muitas defesas importantes, entre elas uma logo aos 4 minutos em jogada de Braian Romero. Como resposta, aos 15 minutos Rony recebeu de Matías Viña, tirou do goleiro e abriu o placar. Depois da metade do primeiro tempo o Defensa começou a levar mais perigo e dominou mais a partida.

No retorno do intervalo, o Palmeiras teve uma chance logo de cara com Breno Lopes, mas desperdiçou. O Defensa seguiu pressionando e aos 12 minutos, após bela troca de passes, Braian Romero bateu no cantinho de Weverton e empatou o jogo. Com a igualdade no placar os dois times diminuíram o ritmo, mas aos 28 Gustavo Scarpa aproveitou a chance de bola parada e fez uma ótima cobrança de falta, colocando o Verdão na frente do placar novamente. Aos 36, o Defensa chegou a marcar com Water Bou, mas a arbitragem anulou o gol. Autor do segundo gol, Scarpa foi eleito o melhor jogador da partida pela Conmebol.