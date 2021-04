Roland Garros será adiado em uma semana devido a restrições na França

De acordo com o jornal L’Équipe, a estreia do torneio deve passar de 23 para 30 de maio

Reprodução/Roland Garros Terceira onda da Covid-19 na França pode alterar calendário anual do tênis



O torneio Grand Slam de maior visibilidade na temporada, Roland Garros, deve ser adiado em uma semana devido às restrições impostas pelo governo francês para conter a disseminação da Covid-19. O país enfrenta uma terceira onda da doença. A informação foi repassada pelo jornal L’Équipe, que afirmou que a competição, que tinha data para acontecer de 23 de maio a 6 de junho, agora será realizada entre os dias 30 de maio a 13 de junho. A mudança não impacta muito o andamento do torneio, mas pode ser um problema para o restante do calendário internacional, já que Wimbledon está marcado para começar no dia 28 de junho, dando menos de duas semanas para que os atletas se preparem. Os organizadores do evento da Inglaterra ainda não se manifestaram sobre eventuais mudanças.