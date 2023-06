Palmeiras sofre, mas vence o São Paulo no Morumbi e segue na caça ao Botafogo

Verdão levou bola na trave, contou com ótima jornada de Weverton e aproveitou falhas de Arboleda; no primeiro tempo, confusão entre Abel Ferreira e Calleri esquentou o clássico

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Menino comemora o primeiro gol do Palmeiras no Morumbi



Em clássico quente no estádio do Morumbi neste domingo, 11, com direito a uma forte discussão entre o técnico palestrino Abel Ferreira e o centroavante tricolor Calleri, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0 e se manteve perto do Botafogo, atual líder do Brasileirão. Dois pontos separam cariocas e paulistas no momento (24 a 22). O futebol, no entanto, não foi excepcional. Para vencer, o Verdão se aproveitou de duas falhas de Arboleda e contou com jornada inspirada de Weverton, além da trave. Os gols foram marcados por duas crias da base do Alviverde: o volante Gabriel Menino e o atacante Endrick. Na era Abel, o atual campeão brasileiro agora soma 6 vitórias e 5 derrotas em 17 Choque-Reis.

Em um primeiro tempo equilibrado, a torcida do São Paulo chegou a ficar eufórica na arquibancada após o árbitro Raphael Claus apitar pênalti de Mayke logo aos 3 minutos. No entanto, o VAR chamou o juiz, que percebeu que o lateral-direito palestrino havia cabeceado na própria mão em distância muito curta. Oito minutos depois, o zagueiro Arboleda errou saída de bola, Gabriel Menino aproveitou e marcou um golaço de fora da área. Além de um penal revisto e uma pintura alviverde, os primeiros 15 minutos tiveram uma briga entre Abel Ferreira e Calleri. O técnico não gostou da forma como o argentino dividiu com Mayke e o questionou rispidamente, cara a cara. No final do jogo, eles conversaram e saíram abraçados.

Se no primeiro tempo o duelo foi equilibrado, com leve domínio são-paulino, o segundo teve superioridade do Tricolor. A equipe de Dorival Júnior — que até o clássico deste domingo não tinha perdido para Abel Ferreira — subiu as linhas e pressionou o rival. Foram 26 finalizações do São Paulo, sendo 6 no alvo, mas nenhuma entrou porque Weverton fez grandes defesas. O arqueiro também contou com a sorte quando cabeceio de Arbolada, aos 14 minutos do segundo tempo, explodiu no travessão. Mostrando que não era o seu dia, o equatoriano se atrapalhou em domínio na defesa, perdeu a bola no alto para Breno Lopes e viu Endrick conferir, aos 35. Nos acréscimos, com o jogo já perdido, Pablo Maia fez duas faltas em um minuto, levou amarelos em ambas e foi expulso.