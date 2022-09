Palmeiras tem sete desfalques para duelo contra o Atlético-MG; veja a lista 

Líder do Brasileirão, o Alviverde precisará superar várias baixas para manter a boa distância para os concorrentes

ANDERSON PAPEL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Weverton é um dos principais nomes do atual time do Palmeiras



Líder isolado do Campeonato Brasileiro 2022, o Palmeiras tenta ficar ainda mais perto do título nesta quarta-feira, 28, quando enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, pela 28ª rodada do torneio nacional. Apesar do bom momento no torneio, o Alviverde não terá vários jogadores considerados importantes para o duelo contra o Galo. Além dos machucados Raphael Veiga e Jaílson, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com os suspensos Gustavo Gómez, Gabriel Menino, Danilo e Zé Rafael. Para piorar, Weverton segue à disposição da seleção brasileira, que faz seus últimos amistosos antes da Copa do Mundo 2022. Assim, a equipe deve entrar em campo com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Fabinho, Atuesta e Gustavo Scarpa; Breno Lopes (Bruno Tabata), Dudu e Rony. Com 57 pontos, o conjunto palmeirense tem oito a mais que o segundo colocado Internacional.