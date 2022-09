Com gol da joia Endrick, Palmeiras conquista Brasileirão sub-20 em cima do Corinthians

Garoto de 16 anos marca no segundo tempo e garante vitória do Verdão na Neo Química Arena

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, 25, e conquistou o Brasileirão Sub-20



O Palmeiras conquistou o seu bicampeonato do Brasileirão sub-20 neste domingo, 25, com uma vitória por 1 a 0 em cima do rival Corinthians, na Neo Química Arena. A equipe comandada pelo técnico Danilo de Andrade, ex-jogador corintiano campeão do mundial, não foi páreo para o time de Paulo Victor. A decisão estava acirrada para ambos os times até que a joia palmeirense Endrick garantiu a taça com um gol aos 18 minutos do segundo tempo. O Corinthians ainda teve a chance de empatar a disputa aos 47 minutos da etapa final, quando Biro marca um gol que foi anulado por impedimento na sequência. O jogador ainda levou um cartão amarelo por tirar a camisa enquanto comemorava o gol invalidado. O título é resultado de uma excelente campanha para os alviverdes, que só perderam quatro partidas no torneio inteiro e também conquistaram, no começo do ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior em cima do Santos. Agora, o Corinthians foca suas atenções unicamente no Paulistão Sub-20, competição na qual o time está nas quartas de final do torneio e encara a Ferroviária, em jogos ainda sem data marcada. Após o fim da partida houve confusão dentro de campo entre os jogadores e o goleiro Kauê, do Corinthians, foi visto tentando agredir os rivais. Na sequência, também houve um conflito entre torcedores alvinegros e policiais. Confira abaixo os vídeos do gol da vitória e do tumulto no final da partida.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Endrick abre o placar contra o Corinthians! Assista Corinthians x Palmeiras, AGORA, na tela da Band e https://t.co/NAdfZMfWOG#EsporteNaBand pic.twitter.com/n9Gio3lDRi — Esporte Na Band (@esportenaband) September 25, 2022

Kauê, completamente puto, tentando bater nos jogadores do Palmeiras.pic.twitter.com/XAKPYJ3PpN — Italo Santana (@BulletClubIta) September 25, 2022